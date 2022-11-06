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Брутян опубликовала трогательное поздравление Прилучного с днем рождения

Егор Провоторов
Общество
Брутян опубликовала трогательное поздравление Прилучного с днем рождения
Фото: t.me/bugevuge001

Пара знаменитостей Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали «не разлей вода» после свадьбы. В знак признательности и любви актриса опубликовала эмоциональную публикацию в честь дня рождения своего супруга.

Накануне ее возлюбленному исполнилось 35 лет. Праздновать день рождения пара будет в Санкт-Петербурге. По этому поводу Брутян опубликовала в соцсетях видео, на котором актеры в обнимку кружатся под красивую мелодию. Под постом артистка написала достаточно трогательные слова.

— Мой самый лучший мужчина. Поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо, что ты у меня есть, спасибо за твою любовь и поддержку! Спасибо твоим прекрасным родителям за тебя! — написала знаменитость.

Вместе с этим звезда отметила, что ежедневно благодарит всевышнего за встречу с Прилучным, пишет портал Peopletalk.

В конце сентября актриса Агата Муцениеце впервые прокомментировала перемены в личной жизни экс-супруга Павла Прилучного. Она рассказала, что была не готова к тому, что артист так быстро женится во второй раз. Знаменитость узнала о его свадьбе с коллегой Зепюр Брутян от знакомых.

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