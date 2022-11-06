Появилось видео смертельного ДТП на проспекте Маршала Жукова в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (дептранс) опубликовал видео смертельного ДТП на проспекте Маршала Жукова в столице.

На кадрах, опубликованных на канале ведомства в Telegram, видно, как иномарка врезается в КамАЗ дорожной службы на левой полосе. Известно, что на месте в настоящий момент работают оперативные службы города.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Смертельное ДТП на проспекте Маршала Жукова / Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение по направлению в сторону Московской области осуществляется по двум полосам из пяти. Дептранс призвал жителей города выбирать пути объезда.

Накануне источник в экстренных службах рассказал редакции «Вечерней Москвы», что водитель немецкой иномарки погиб на месте происшествия. Информация о других пострадавших в настоящий момент уточняется.

В минувшую пятницу, 4 ноября, ДТП с участием шести автомобилей произошло в районе дома № 54 на Щелковском шоссе в сторону области. В результате того инцидента никто не пострадал.