Появилось видео смертельного ДТП на проспекте Маршала Жукова в Москве

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (дептранс) опубликовал видео смертельного ДТП на проспекте Маршала Жукова в столице.
На кадрах, опубликованных на канале ведомства в Telegram, видно, как иномарка врезается в КамАЗ дорожной службы на левой полосе. Известно, что на месте в настоящий момент работают оперативные службы города.
Движение по направлению в сторону Московской области осуществляется по двум полосам из пяти. Дептранс призвал жителей города выбирать пути объезда.
Накануне источник в экстренных службах рассказал редакции «Вечерней Москвы», что водитель немецкой иномарки погиб на месте происшествия. Информация о других пострадавших в настоящий момент уточняется.
В минувшую пятницу, 4 ноября, ДТП с участием шести автомобилей произошло в районе дома № 54 на Щелковском шоссе в сторону области. В результате того инцидента никто не пострадал.