ДТП с участием трех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Москве в Лефортовском тоннеле на внешней стороне произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщили в воскресенье, 6 ноября, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По информации ведомства, в настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства дорожного инцидента, а также информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по одной полосе из трех.

На канале дептранса в Telegram представители ведомства призвали горожан выбирать пути объезда Лефортовского тоннеля.

Накануне дептранс опубликовал видео смертельного ДТП на проспекте Маршала Жукова. Водитель немецкой иномарки, врезавшейся в КамАЗ дорожных служб, погиб на месте происшествия. Движение по направлению в сторону Московской области осуществляется по двум полосам из пяти.

В минувшую пятницу, 4 ноября, ДТП с участием шести автомобилей произошло в районе дома № 54 на Щелковском шоссе в сторону области. В результате этого инцидента никто не пострадал.