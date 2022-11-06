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Приметы и советы

США направили в сторону Ирана военные самолеты

Егор Провоторов
В мире
США направили в сторону Ирана военные самолеты
Фото: US Air Force

Соединенные Штаты Америки направили военные самолеты в сторону Ирана на фоне недавних сообщений о том, что исламская республика готовит атаку на Саудовскую Аравию, пишет американская газета The Washington Post.

Центральное командование США (CENTCOM) запустило боевые самолеты, когда недавние доклады американской разведки предупредили о «неизбежных атаках» иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на цели в Саудовской Аравии.

Отмечается, что истребители взлетели с одной из баз в районе Персидского залива, в сторону Тегерана в рамках общей повышенной боевой готовности Вашингтона и Эр-Рияда, говорится в сообщении газеты.

По информации журналистов, отправка самолетов стала иллюстрацией важности и прочности партнерства между Штатами и Саудовской Аравией. Точная дата произошедшего не уточняется.

В минувший вторник, 1 ноября, Эр-Рияд поделился с Соединенными Штатами разведданными о «неизбежной атаке» со стороны Ирана по целям на аравийском полуострове.

Иран США Саудовская Аравия Самолеты
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