Николай Трубач высказал свою версию смерти Моисеева

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Официальной причиной смерти балетмейстера и поп-исполнителя Бориса Моисеева является сердечная недостаточность. Однако соавтор знаменитой песни «Голубая луна» Николай Трубач имеет собственную точку зрения на этот счет.

Музыкант выразил уверенность, что звезда поп-сцены в последнее время страдал от невостребованности и одиночества. По мнению его коллеги, именно негативный эмоциональный фон привел некогда очень популярного артиста к трагедии.

— Человек устал от этой борьбы, которая выпала ему в последние годы и лишила его сцены — самого любимого и святого места в его жизни. Это было самым тяжелым испытанием для него, — приводит слова Трубача портал Prozvezd.

Исполнитель также выразил мнение, что российская сцена потеряла одного из наиболее ярких артистов. Музыкант заявил, что до сих пор не может смириться с тем, что Моисеев ушел из жизни.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября. До этого брат Моисеева заявил, что к смерти певца причастен его арт-директор Сергей Горох. По утверждению родственника артиста, Горох намеренно делал все, чтобы Моисеев скончался.