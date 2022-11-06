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Москвичам рассказали об облачной погоде 6 ноября

Егор Провоторов

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Москвичам рассказали об облачной погоде 6 ноября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Облачная с прояснениями погода, по области местами гололедица и до трех градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона в воскресенье, 6 ноября. Соответствующей информацией поделился Гидрометцентр РФ.

Днем в Москве температура воздуха будет находиться в пределах от одного до трех градусов тепла, в ночное время суток ожидается до одного градуса ниже нуля. В Подмосковье синоптики спрогнозировали температуру от минус 1 до 4 градусов со знаком «плюс» днем и до трех градусов ниже нуля ночью.

Кроме того, прогнозируется ветер южного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 757 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте российского Гидрометцентра.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что наступление зимы в европейской части России откладывается из-за потепления. Температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге будет выше климатической нормы в ближайшие несколько дней.

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