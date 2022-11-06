Седан Suzuki Ciaz начали продавать в России дешевле двух миллионов рублей

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Автодилеры в некоторых регионах России предложили к покупке седан Suzuki Ciaz по цене в 1,9 миллиона рублей. Авто должно было появиться в стране еще несколько лет назад, его могли ввезти по параллельному импорту.

Ciaz оснащается с 1,5-литровым двигателем мощностью 105 «лошадей» и автоматической коробкой передач. Кроме того, в модели есть кондиционер, круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида, навигационная система и бесключевой доступ.

Автоэксперты называют Ciaz конкурентом Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, передает AutoNews.

Из-за санкций многие западные автомобильные компании свернули производство и прекратили поставки новых машин в Россию. С автозапчастями первое время все тоже было несладко — многие начали штурмовать автосалоны и специализированные магазины, чтобы закупиться впрок.

5 октября крупная онлайн–платформа для покупки и продажи товаров опубликовала свежие данные авторынка: спрос на автозапчасти за последнее время вырос в 23 раза. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и сколько стоит починить машину.