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Сергунина: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 173 тысячи человек

Егор Провоторов
Город
Сергунина: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 173 тысячи человек
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район Карта всех событий

В воскресенье, 6 ноября, в столице проходит заключительный день первой Московской недели интерьера и дизайна. Это событие объединило сотни производителей мебели и отделочных материалов, дизайнеров, архитекторов и специалистов отрасли из России и дружественных государств.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, за первые пять дней участниками выставки, а также обучающей и деловой программ стали более 170 тысяч человек, а сумма заключенных между бизнесменами договоров, включая международные, достигла 5,6 миллиарда рублей.

— С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой — площадка для взаимодействия бизнеса, — подчеркнула заммэра.

По ее словам, бизнесмены расширяют на этой площадке деловые связи и подписывают новые соглашения, в том числе и международные.

Сергунина: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 173 тысячи человек Фото: Пресс-служба ДПиИР

Основными площадками для проведения Московской недели интерьера и дизайна стали павильоны № 55 и № 57 на ВДНХ, а также «Цифровое деловое пространство» на Покровке. В общей сложности в рамках мероприятий было задействовано 86 столичных локаций, в том числе торговые центры и музеи.

В деловую программу недели вошли более 100 событий в самых различных форматах. В них приняли участие свыше 270 спикеров из разных стран, в том числе из Турции, Индии, Вьетнама, Китая и Казахстана.

Одним из наиболее заметных мероприятий деловой части стала дискуссия «Сделано в Москве», в ходе которой представители бизнеса и органов государственной власти обсудили дизайнерские тренды и меры поддержки предпринимателей в регионе.

Также большой интерес вызвала встреча, посвященная цифровой экономике, онлайн-торговле и механизмам доставки товаров. Молодежь принимала активное участие в креативных марафонах, в рамках которых состязались архитекторы, студенты и начинающие дизайнеры.

Сергунина: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 173 тысячи человек Фото: Пресс-служба ДПиИР

В воскресенье, 6 ноября, на площадках Московской недели интерьера и дизайна состоятся мастер-классы, дискуссии и лекции. На одной из встреч можно будет обсудить с экспертами оформление коммерческих помещений на примерах лучших кейсов компаний из столичного региона.

Накануне руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что одной из задач столичных властей является создание возможностей для производителей демонстрировать свою продукцию потребителям и Московская неделя интерьера и дизайна отлично вписывается в эту концепцию.

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