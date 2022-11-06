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Около 250 тысяч наклеек и плакатов обновили в столичном метро

Георгий Соланович
Город
Около 250 тысяч наклеек и плакатов обновили в столичном метро
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около 250 тысяч наклеек и плакатов обновили в Московском метрополитене. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в воскресенье, 6 ноября.

— Уже обновили 250 тысяч наклеек и плакатов в поездах и на станциях метро, чтобы улучшить наше общение с пассажирами. Мы сделали объявления заметнее с помощью фирменной графики, а тексты доносят самое важное коротко и ясно, — отметил Ликсутов.

По его словам, в подземке, например, уже разместили краткую версию правил поведения. На плакаты добавили рисунки и графику, а наиболее важную информацию выделили красным цветом.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что в метро также обновили наклейки, сообщающие о культуре поведения, транспортной безопасности и пользовании лифтами. Кроме того, специалисты обновили оформление всех кассовых зон и стикеры в поездах и на кабинетах дежурных.

До этого сообщалось, что в декабре все турникеты станций Московского центрального кольца (МЦК) начнут принимать к оплате банковские карты. На станциях МЦК заменят почти 250 турникетов, при этом оборудование и программное обеспечение уже обновили на большей части из них.

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