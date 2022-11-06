Выделенные полосы создадут на девяти участках улиц в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся на девяти участках улиц в Москве 26 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 6 ноября.

— Мы развиваем сеть выделенных полос, чтобы автобусы и электробусы быстрее курсировали по маршрутам, а москвичи меньше ждали транспорт на остановках. Сейчас в столице уже 121 выделенная полоса общей протяженностью 426 километров. 26 ноября откроем выделенки еще на девяти участках, — сказал Ликсутов.

По его словам, одна выделенная полоса снижает число аварий с городским транспортом на 25 процентов, при этом скорость движения автобусов и электробусов вырастает в два–три раза.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что выделенки 26 ноября появятся на Мосфильмовской и Ташкентской улицах, на Лермонтовском и Рязанском проспектах, на проспекте Маршала Жукова и других дорогах столицы.

1/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 2/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 3/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 4/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 5/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 6/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 7/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 8/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы 9/9 Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

23 октября на пяти участках дорог в ЮЗАО, ЮАО и ТиНАО начали работать выделенные полосы для общественного транспорта.