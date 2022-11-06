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Проект реставрации усадьбы Кусково создадут до конца года

Георгий Соланович
Город
Проект реставрации усадьбы Кусково создадут до конца года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Юности, 2с1 Карта всех событий

Правительство Москвы работает над восстановлением усадьбы Кусково уже пять лет, до конца 2022 года специалисты создадут проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 6 ноября.

— В этом году специалисты провели научные исследования, на основе которых будет разработан проект реставрации интерьеров. Они, в частности, отобрали пробы, чтобы исследовать монументальную живопись, архитектурные детали и декоративные элементы из папье-маше, декоративно-отделочные ткани интерьера, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Кроме того, реставраторы взяли пробы с балок и стропил кровли, а также изучили состояние фундаментов. После создания проекта восстановления усадьбы его рассмотрят в профильном ведомстве.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что реставрационные работы начнутся после одобрения документации.

До этого сообщалось, что специалисты установили в парке «Кусково» скамейки с подножками и фонари в историческом стиле.

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