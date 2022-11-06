Проект реставрации усадьбы Кусково создадут до конца года

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Правительство Москвы работает над восстановлением усадьбы Кусково уже пять лет, до конца 2022 года специалисты создадут проект реставрации объекта культурного наследия федерального значения, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 6 ноября.

— В этом году специалисты провели научные исследования, на основе которых будет разработан проект реставрации интерьеров. Они, в частности, отобрали пробы, чтобы исследовать монументальную живопись, архитектурные детали и декоративные элементы из папье-маше, декоративно-отделочные ткани интерьера, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Кроме того, реставраторы взяли пробы с балок и стропил кровли, а также изучили состояние фундаментов. После создания проекта восстановления усадьбы его рассмотрят в профильном ведомстве.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что реставрационные работы начнутся после одобрения документации.

До этого сообщалось, что специалисты установили в парке «Кусково» скамейки с подножками и фонари в историческом стиле.