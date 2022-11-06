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В России выявили 4566 новых случаев коронавируса за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4566 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в России выявили 4566 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в воскресенье, 6 ноября.

За указанный период в стране зафиксировали 62 летальных исхода от COVID-19. При этом 457 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 5735 человек, отмечается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 4566 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Telegram / Стопкоронавирус.рф

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, когда коронавирус закончит стремительно мутировать. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, коронавирус будет видоизменяться, пока все виды его мутаций не будут отработаны иммунной системой человека.

В столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». Жители Москвы могут воспользоваться новым способом вакцинации. О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «Вечерней Москвы».

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