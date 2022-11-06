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Общественное пространство создали рядом с метро «Ясенево»

Георгий Соланович
Город
Общественное пространство создали рядом с метро «Ясенево»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

Общественное пространство для отдыха и занятий спортом появилось рядом со станцией метро «Ясенево» в районе улиц Паустовского, Голубинской, Ясногорской и Новоясеневского проспекта в рамках программы «Мой район». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 6 ноября.

— Через квартал проходят пешеходные маршруты от жилой застройки к станции метро «Ясенево», а также к школам, детским садам и поликлинике. В этом году расширили дорожно-тропиночную сеть и привели в порядок 13 дворов. На четырех детских площадках установили современные игровые комплексы с горками, головоломками и качелями, обновили покрытие площадок, — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты в районе станции метро оборудовали спортивный кластер, обустроили девять спортивных площадок, установили парковые качели и садовую мебель, обновили систему освещения и озеленили территории, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что основные работы по благоустройству детского парка «Фили» были завершены в ЗАО. Специалисты привели в порядок дорожки, восстановили входные группы, обновили площадку для футбола, а также установили малые архитектурные формы.

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