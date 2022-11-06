Музей Победы подготовил онлайн-программу к годовщине парада 1941 года на Красной площади

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу к годовщине военного парада 1941 года на Красной площади, все желающие смогут посетить виртуальную выставку 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция «С парада — на фронт» расскажет не только историю парада на Красной площади, но и мероприятий, прошедших в 1941 году в Самаре и Воронеже.

— Виртуальным посетителям покажут около 100 оцифрованных документов — фотографий, карт, плакатов, газетных статей. Подборку дополнят тематические аннотации... На выставке также можно увидеть кадры, запечатлевшие, как колонны участников парадов на Красной площади и на площади в Воронеже маршем отправлялись прямо на фронт, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 7 ноября виртуальные гости Музея Победы при помощи motion-ролика смогут узнать о подготовке парадов, посмотреть передачу из рубрики «Неизвестное об известном», а также «посетить» тематическую диораму музея.

До этого стало известно, что около 10 тысяч жителей и гостей столицы посетили Музей Победы и его филиалы в День народного единства.

Вход в музей с 17:00 до 23:00 был бесплатным в рамках акции «Ночь искусств». Большим интересом пользовались экспозиция «Подвиг Армии» с диорамным комплексом и Зал исторической правды.