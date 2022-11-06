Федотов рассказал о впечатлениях после проката с Медведевой на «Ледниковом периоде»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу в «Лужниках» прошли съемки нового выпуска шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Фигуристка Евгения Медведева, которая должна была выступать с блогером Даней Милохиным, покинувшим проект, вышла на лед с победителем прошлого сезона шоу Федором Федотовым.

— Я не мог не выручить в такой ситуации, когда все было остро, критично и надо было спасать. Я, конечно, смеюсь над этими словами — «спасать проект». Потому что вернуться сюда было настоящим счастьем. Входить крайне трудно. То есть с Женей кататься совсем несложно, но у нас было всего две ночи на два номера, — рассказал Федотов «Вокруг ТВ».

Темой выпуска шоу было российское кино. Так, Медведева сыграла роль героини советской экранизации Чехова «Мой ласковый и нежный зверь».

В жюри «Ледникового периода» снова не было Татьяны Тарасовой: у заслуженного тренера СССР проблемы с самочувствием. Ее заменила Елена Чайковская.

25 октября Милохин покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по словам юноши, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил. Блогер добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте о фигурном катании.