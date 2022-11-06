Собянин заявил о завершении благоустройства новых участков парка «Яуза»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Специалисты завершили благоустройство двух новых участков парка «Яуза», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 6 ноября.

— Вдоль Северодвинской сделали общественное пространство с амфитеатром, детской площадкой с фонтаном и досуговым центром, где смогут заниматься и участники проекта «Московское долголетие». На участке от Широкой до Енисейской создали два спорткластера и провели экологическую реабилитацию водоема, — написал глава города в Telegram.

По его словам, парк «Яуза» — один из самых масштабных экологических проектов Москвы. В силу своих размеров его реализация идет поэтапно. В данный момент он готов на 60 процентов.

До этого Собянин заявил, что в Москве в 2022 году благоустроили более трех тысяч городских объектов. Так, в центральной части столицы были обновлены 62 городских объекта и общественных пространства. Работы охватили 64 парковые и природные территории.

В 2023 году, добавил мэр, продолжатся благоустройство улиц и переулков в центре города и обновление популярных прогулочных маршрутов в районах.