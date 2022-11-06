Синоптик спрогнозировал «снежные заряды» в ночь на 7 ноября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

«Снежные заряды» ожидаются в Москве в ночь на 7 ноября, снег будет идти до 6 утра, на дорогах образуется корка льда, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 6 ноября.

По его словам, теплый атмосферный фронт находится в 350 километрах от Москвы. В данный момент к столице идет широкая полоса дождевых облаков, которые по мере продвижения будут остывать, из-за чего осадки станут переходить в смешанную фазу.

— В Подмосковье мокрый снег начнется с 21 часа в западных районах, а в Москве снежные заряды ожидаются после полуночи, с пиком в 03:00. И продолжатся до 06:00. В результате осадков и околонулевой температуры на дорогах столичного региона и соседних областей появится корка льда, — заявил синоптик.

Днем в понедельник, заключил Тишковец в своем Telegram-канале, начнется потепление, которое растопит весь образовавшийся лед.

Погода на предстоящей неделе в столичном регионе будет определяться несколькими циклонами, которые пройдут по северу европейской части России. Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.