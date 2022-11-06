«Нас откинет немного назад»: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Погода на предстоящей неделе в столичном регионе будет определяться несколькими циклонами, которые пройдут по северу европейской части России. Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Москва будет находиться в теплой части этих атмосферных образований. Благодаря чему предстоящая неделя по температурным показателям будет превышать климатическую норму на несколько градусов. И по своим характеристикам напомнит середину октября, — отметил синоптик.

Пик тепла в столице ожидается в среду и субботу. А вот самым холодным днем станет понедельник, предупредил Леус. В первый день новой недели в Москве ожидается мокрый снег с дождем. Ночью — около нуля градусов, гололедица, а дневные показатели достигнут плюс 1–3 градусов.

— Во вторник Москва окажется в теплом секторе, повышение температуры продолжится, — сказал Леус. — Ожидается облачная погода с мокрым снегом. Столбики термометров в ночные часы покажут 1–3 градуса выше нуля. А днем эти показатели поднимутся до 4–6 градусов с отметкой «плюс».

В середине недели, по словам специалиста, потепление выйдет на свой максимум, сохранится вероятность небольших дождей. Ночные показатели не опустятся ниже плюс 4–6 градусов. Днем они достигнут 7–9 градусов с положительными значениями:

— Эти погодные показатели характерны для середины октября, то есть нас откинет немного назад, в прошлый месяц.

В четверг этот циклон продолжит свой путь в восточном направлении, отметил синоптик. Следовательно, приток теплого воздуха в столичный регион ослабеет, но температурные показатели останутся выше нормы:

— 10 ноября мы ждем облачную с прояснениями погоду, местами пройдут сильные дожди. Около плюс 4–6 градусов ожидается днем, а ночью — плюс 3–5 градусов. Такие же показатели сохранятся в пятницу, 11 ноября.

В ночь на субботу столбики термометров достигнут уровня плюс 3–5 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 7–9 градусов. В воскресенье, 13 ноября, характер погоды не изменится, сохранив показатели предыдущего дня.