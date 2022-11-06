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Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов на следующей неделе

Александр Афонин

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Погода в Москве
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Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов на следующей неделе
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Температурная вспышка ожидается в столице на предстоящей неделе, столбики термометров днем достигнут отметки в плюс 10 градусов. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Ноябрь в Центральной России стартовал с довольно холодных позиций. На настоящий момент средняя температура воздуха первой пентады оказалась более чем на 2 градуса ниже положенного. Тем не менее в предстоящую неделю климатический маятник качнется в другую сторону, и жителей региона ждет температурная вспышка, — сказал он.

По словам синоптика, в понедельник, 7 ноября, ожидается до одного–трех градусов выше нуля. Во вторник, 8 ноября, столбики термометров покажут уже плюс четыре–шесть градусов. Пик тепла придется на середину недели, когда температура воздуха днем составит от 5 до 10 градусов тепла, а ночью не опустится ниже плюс одного–шести градусов.

В своем Telegram-канале Тишковец отметил, что подобное аномальное тепло продержится до выходных. После этого в Москву придет мощное арктическое вторжение, которое принесет метеорологическую зиму.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что погода на предстоящей неделе в столичном регионе будет определяться несколькими циклонами. По его словам, они пройдут по северу европейской части России.

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