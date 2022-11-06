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Собянин рассказал о ходе строительства школ и детских садов в Москве

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о ходе строительства школ и детских садов в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице продолжается строительство новых школ и детских садов, с 2011 года было введено в эксплуатацию более 500 учреждений. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— До конца года завершим все работы в новом детском саду на 300 мест в районе Косино-Ухтомский на улице Ветлужской. Кроме групповых помещений, в здании будут кабинет для развивающих занятий, музыкальный зал для проведения праздников, многофункциональный физкультурный зал и бассейн, — сказал он.

Глава города добавил, что в Свиблове появится школа на 550 мест. Она расположится на проезде Русанова, а в ее состав войдут учебные кабинеты, зал для проведения мероприятий, универсальный трансформируемый спортзал и так далее.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, в Некрасовке продолжается строительство образовательного комплекса для детей разных возрастов. На данный момент специалисты ввели в эксплуатацию детский сад на 300 мест. До конца года в районе появится еще один сад на 275 детей и учебный корпус школы на 350 старшеклассников В 2023 году начнет работу школа на 1150 мест, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в столице возведут шесть скоропомощных комплексов. Мэр Москвы также уточнил, что город вместе с командой врачей и медсестер разрабатывает единый стандарт экстренной помощи.

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