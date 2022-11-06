Патриарх Кирилл заявил, что сегодня есть угроза существованию России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сегодня Россия сталкивается с такими опасностями, которые бросают вызовы самому существованию страны. Об этом в воскресенье, 6 ноября, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе.

— Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани, — сказал он.

Патриарх добавил, что на данный момент зарубежные страны навязывают между народами Руси междоусобицу. По его словам, они ставят в приоритет задачу ослабить Украину, Белоруссию и Россию, передает РИА Новости.

25 октября патриарх Кирилл заявил, что на сегодняшний день мир стоит перед угрозой глобальной ядерной катастрофы. По его словам, в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни.