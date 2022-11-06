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«Я пою для одного человека»: МакSим заплакала во время концерта в Москве

Александр Афонин
Общество
«Я пою для одного человека»: МакSим заплакала во время концерта в Москве
Фото: Youtube / ШАСТУН

Недавно певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, представила в Москве новую программу «Я буду жить». Во время концерта она призналась, что в зале не хватает одного человека, и заплакала.

Концерт певицы прошел в московском Adrenaline Stadium и собрал аншлаг. Перед исполнением заглавной песни «Спасибо» она поблагодарила своих поклонников. Однако позже исполнительница сделала признание, что в зале не хватает главного в ее жизни человека. МакSим не смогла сдержать слез.

— Все сегодня собрались… Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда, — цитирует певицу StarHit.

До этого сообщалось, что МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде. Причиной подобного решения стало плохое самочувствие артистки.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не верит в существование плотного гастрольного графика у певицы МакSим. По его словам, сегодня у российских артистов нет прежнего объема работы.

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