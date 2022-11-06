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Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в ходе спецоперации

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в ходе спецоперации
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во время проведения спецоперации на Украине погиб настоятель патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения России Михаил Васильев. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Патриархии.

— Утром 6 ноября 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья в поселении Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев, — говорится в сообщении.

Михаил Васильев родился в 1971 году. Он окончил МГУ имени Ломоносова и Академию Генерального штаба ВС РФ. Сан диакона Васильев получил в 1998 году. В этом же году был хиротонисан патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

За свою карьеру он неоднократно отправлялся в горячие точки. Так, он принимал участие как священник в операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и Сирии. Кроме того, он удостоился таких наград, как орден Мужества, орден преподобного Сергия Радонежского III степени, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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