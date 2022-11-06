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Врач рассказал, каким образом передается гепатит C

Александр Афонин
Общество
Врач рассказал, каким образом передается гепатит C
Фото: depositphotos

Гепатит С является коварной болезнью, которая поражает печень и часто переходит в хроническую форму. Председатель правления МОО «Вместе против гепатита» Никита Коваленко пояснил, в чем опасность этого вируса и как им можно заразиться.

— Гепатит — это воспаление печени. Оно может быть вызвано разными причинами. Одна из причин — это инфекционная, в том числе вирусные гепатиты. Есть пять гепатитов, которые обсуждаются: A, B, C, D, E, — сказал он.

По словам специалиста, вариации вируса A и E не могут перейти в хроническую форму, и человек, как правило, не сталкивается с проблемами в лечении. Однако оставшиеся гепатиты могут перейти в хроническую форму, что сказывается на здоровье в течение долгих лет.

Гепатит C можно полностью вылечить. Однако заболевание не обладает яркими симптомами и процесс обнаружения вируса может затянуться. Заразиться вирусом можно быстро. Он передается через кровь, которая может попасть в открытую кровоточащую рану или передаться через плохо продезинфицированные медицинские инструменты, шприцы и даже иглы в тату-салонах, передает Пятый канал.

Чтобы поддержать и укрепить здоровье, многие люди пьют биологически активные добавки. Однако зачастую именно они могут стать провокаторами серьезных осложнений. Так, их прием может спровоцировать возникновение токсического гепатита. В беседе с «Вечерней Москвой» врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, что такое токсический гепатит и в каких случаях при приеме добавок возможно его развитие.

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