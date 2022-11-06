Дуда заявил, что Польша больше не пойдет на уступки Еврокомиссии

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Варшава не планирует продолжать идти на уступки Европейской комиссии и ждет выплаты на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в воскресенье, 6 ноября.

Речь идет о плане восстановления экономики Польши, которая сильно пострадала после пандемии коронавируса. Для реализации задумки Еврокомиссия выделила 35 миллиардов евро. План был согласован, несмотря на претензии в соблюдении европейских норм верховенства права Варшавой.

— Я уже не буду делать никаких ответных шагов на предложения с той стороны. Насколько мне известно, мы выполнили все условия, чтобы получить деньги от KPO, наш план расходов был утвержден. Мы ждем выплаты того, что нам причитается, — сказал он.

Польский президент добавил, что власти страны уже проявили «добрую волю», а последующие уступки не будут иметь результата. Кроме того, Дуда выразил мнение, что некоторые члены Еврокомиссии намереваются сменить власть в Польше, передает РИА Новости.

28 октября Министерство иностранных дел Польши опубликовало полный список требований, содержащихся в дипломатической ноте «По вопросу возмещения ущерба, нанесенного Германией в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939–1945 годах». Согласно документу, Варшава требует от Берлина возмещения убытков в размере 1,3 триллиона долларов.