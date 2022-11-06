Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в клубе «Полигон» в центральный аппарат СК

Александр Афонин
Происшествия
Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в клубе «Полигон» в центральный аппарат СК
Фото: Администрация президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о пожаре в клубе «Полигон» в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в воскресенье, 6 ноября.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбужденные по факту пожара в кафе «Полигон» в городе Костроме, — говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин потребовал дать правовую оценку обстоятельствам произошедшего, а также принять меры для установления причастных к организации безопасности в клубе лиц. Требование распространяется и на местные контролирующие органы, отметили в Telegram-канале «Следком».

Накануне стало известно, что в клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 15 человек. Что случилось в здании клуба и кто может быть наказан за произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».

Кострома Следственный комитет Александр Бастрыкин Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте