Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в клубе «Полигон» в центральный аппарат СК

Фото: Администрация президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о пожаре в клубе «Полигон» в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в воскресенье, 6 ноября.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбужденные по факту пожара в кафе «Полигон» в городе Костроме, — говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин потребовал дать правовую оценку обстоятельствам произошедшего, а также принять меры для установления причастных к организации безопасности в клубе лиц. Требование распространяется и на местные контролирующие органы, отметили в Telegram-канале «Следком».

Накануне стало известно, что в клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошла страшная трагедия, которая унесла жизни 15 человек. Что случилось в здании клуба и кто может быть наказан за произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».