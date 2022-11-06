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Городские службы проведут противогололедную обработку дорог Москвы

Александр Афонин
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Городские службы проведут противогололедную обработку дорог Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Городские службы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 6 ноября.

— Сегодня вечером и до утра 7 ноября в столице ожидаются снег с дождем и колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. В 19:00 городские службы проведут выборочную противогололедную обработку особо опасных участков дорог, — говорится в сообщении.

Процедура необходима для исключения скользкости и повышения безопасности водителей. При необходимости обработка будет повторена. Столичных автомобилистов призвали сохранять внимательность на дорогах и соблюдать скоростной режим, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что с 19:00 6 ноября в Москве ожидаются мокрый снег с дождем, гололед и гололедица. В связи с этим МЧС порекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

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