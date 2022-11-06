МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице вечером 6 ноября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мокрый снег с дождем, гололед и гололедица ожидаются в Москве с 19:00 воскресенья, 6 ноября. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра понедельника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 19:00 6 ноября до 09:00 7 ноября в Москве ожидаются снег с дождем, местами гололед, местами отложение мокрого снега, на дорогах — гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с этим в министерстве порекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Облачная с прояснениями погода, по области местами гололедица и до трех градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона в воскресенье, 6 ноября.

Погода на предстоящей неделе в столичном регионе будет определяться несколькими циклонами, которые пройдут по северу европейской части России. Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.