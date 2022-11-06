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Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи

Александр Афонин
Происшествия
Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи
Фото: mos.ru/Максим Денисов

В многоквартирном доме в Сочи произошло обрушение балкона, в результате чего два человека погибли, еще один был доставлен в больницу. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

— Два погибли, один в больнице, — говорится в сообщении.

Два человека погибли при обрушении балкона в многоквартирном доме в Сочи Фото: Telegram Прокуратуры Краснодарского края

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обрушение произошло в Центральном районе Сочи по улице Донской. В пятиэтажном доме обвалился балкон четвертого этажа. Причины произошедшего не уточняются. Риск дальнейшего обрушения отсутствует, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на Саяно-Шушенском водохранилище, расположенном в Красноярском крае, перевернулась аэролодка «Пиранья», в результате чего три человека погибли. По данным регионального МЧС, всего на месте произошедшего находилось два плавательных средства.

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