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«Новая жизнь»: Аделина Сотникова впервые стала мамой

Александр Афонин
Общество
«Новая жизнь»: Аделина Сотникова впервые стала мамой
Фото: Youtube / Super

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова решила порадовать своих поклонников и опубликовала в социальных сетях новый пост. В нем она рассказала о неожиданной новости — неделю назад спортсменка впервые стала мамой.

Спортсменка разместила несколько фотографий. На одной из них она позирует на фоне осенней листвы с заметно округлившимся животом, а на втором кадре держит на руках ребенка.

— 30.10.22. Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь, — подписала фигуристка пост.

Ребенок появился на свет в ГКБ № 29 Москвы. При рождении он весил 3100 граммов и имел рост в 50 сантиметров. На данный момент Сотникова не раскрывает пол и имя первенца, передает StarHit.

В сентября случилось еще одно пополнение в знаменитых семьях — певец Григорий Лепс впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Инга подарила ему внука. В комментариях к публикации фанаты исполнителя искренне обрадовались новости.

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