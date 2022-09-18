«Слава Богу!»: Лепс впервые стал дедушкой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Григорий Лепс впервые стал дедушкой: его старшая дочь Инга подарила ему внука.

— Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! — сказал артист.

Ребенок и его мать в порядке, они хорошо себя чувствуют, написал Лепс в Telegram-канале. В комментариях к публикации фанаты обрадовались данной новости.

Они начали поздравлять Лепса и желать ему всего наилучшего. Кроме того, поклонники исполнителя пожелали малышу здоровья, а матери — крепких нервов.

В августе стало известно, что известная российская исполнительница Лиза Монеточка родила первенца. Девушка рассказала, что у нее родилась дочка. Роды прошли в одной из литовских клиник.

До этого сообщалось, что дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная родила ребенка. Отмечается, что беременность дочери Пригожина прошла хорошо.

Она совсем не страдала от токсикоза. Однако девушка была обеспокоена вопросом возвращения своей физической формы после рождения малыша. Даная признавалась, что ей тяжело дался отказ от привычного образа жизни.