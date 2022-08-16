Дочь Иосифа Пригожина родила сына

Фото: Telegram / Даная Пригожина

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная родила первенца. Информацию об этом подтвердила сама молодая мама.

— Да, это случилось. Пока отхожу! — рассказала Даная изданию StarHit.

Отмечается, что беременность дочери Пригожина прошла хорошо. Она совсем не страдала от токсикоза. Однако девушка была обеспокоена вопросом возвращения своей физической формы после рождения малыша.

Даная признавалась, что ей тяжело дался отказ от привычного образа жизни.

— Не могу постоянно сидеть дома. Мне надо быть в движении — куда-то ехать, проводить встречи. А муж говорит, что надо отдыхать, — жаловалась она.

Накануне стало известно, что прибавление произошло в семье 52-летнего российского актера Даниила Спиваковского и его супруги Светланы. У пары родился четвертый ребенок. Об этом в социальных сетях сообщил сам артист, опубликовав фото с выписки жены и малыша из роддома.

Известно, что супруги уже воспитывают дочь Дарью и двоих сыновей — Даниила и Андрея. Четвертым ребенком в многодетной семье стал мальчик. При этом счастливые родители пока не рассекретили имя малыша.