Актер Даниил Спиваковский стал отцом в четвертый раз

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Четвертый ребенок появился на свет в семье 52-летнего российского актера Даниила Спиваковского и его супруги Светланы. Об этом в социальных сетях сообщил сам артист, опубликовав фото с выписки жены и малыша из роддома.

— Всем большое спасибо за поздравления. Мы домой. Ура! — подписал снимок Спиваковский.

Известно, что супруги уже воспитывают дочь Дарью и двоих сыновей — Даниила и Андрея. Четвертым ребенком в многодетной семье стал мальчик. При этом счастливые родители пока не рассекретили имя малыша.

Светлана — вторая жена Спиваковского, она младше супруга на 17 лет. До этого он был женат на своей коллеге Анне Ардовой. Брак актеров просуществовал всего одиннадцать месяцев.

Спиваковский признавался, что предложил Светлане руку и сердце в поезде Санкт-Петербург — Москва, и она ответила согласием. Она отказалась от профессии стюардессы и переехала в Москву, передает Пятый канал.

До этого певец и предприниматель Эмин Агаларов рассказал об отношениях со своей экс-женой Лейлой Алиевой, которая является дочерью президента Азербайджана.