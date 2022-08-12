«Попытались создать семью»: Агаларов рассказал о браке с дочерью президента Азербайджана

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Певец и предприниматель Эмин Агаларов рассказал об отношениях со своей экс-женой Лейлой Алиевой, которая является дочерью президента Азербайджана.

— У нас были уважительные, искренние отношения. Писали, что у нас все было по расчету, — полные глупости. Никто ничего не рассчитывал, мы друг друга полюбили, попытались создать семью, даже на какой-то период создали, — рассказал артист, слова которого приводит StarHit.

Брак Агаларова и Алиевой распался в 2015 году. При этом бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения и проводят время вместе ради детей.

Недавно Агаларов подтвердил подозрения фанатов, признавшись, что воссоединился со второй женой Аленой Гавриловой.

Певец был дважды женат. В браке с Алиевой у него родились близнецы Али и Микаил, которым уже по 13 лет. Позже артист усыновил девочку Амину. А от союза с Гавриловой артист воспитывает дочь Афину.