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«Уже больше года»: Эмин объявил о воссоединении с Гавриловой

Евгений Белоусов
Общество
«Уже больше года»: Эмин объявил о воссоединении с Гавриловой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Эмин Агаларов подтвердил подозрения фанатов, признавшись, что воссоединился со второй женой Аленой Гавриловой.

— Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал, — сказал артист.

Он также рассказал, что у него складываются хорошие отношения и с бывшей супругой — Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана. Она родила ему двух сыновей — Али и Микаила, передает StarHit.

Психолог дала советы девушкам, чьи мужчины не хотят жениться. По ее словам, первое, что следует сделать даме, чей мужчина не хочет делать предложение, — понять, почему он отказывается официально регистрировать отношения.

Также специалист отметила, что бывают ситуации, когда мужчина показывает, что пока не готов взять на себя ответственность за создание семьи. В таком случае второй половинке психолог рекомендует выяснить причины такого решения с помощью простых вопросов: «Почему?», «Когда?», «А что мешает?», «Чего ты боишься?», «Чего хочешь?».

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