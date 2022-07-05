Психолог дала советы девушкам, чьи мужчины не хотят жениться

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первое, что следует сделать девушке, чей мужчина не хочет делать предложение, — понять, почему он отказывается официально регистрировать отношения. Такое мнение выразила семейный психолог Татьяна Журавлева.

По ее словам, если мужчина попросту не хочет брать возлюбленную в жены, то женщине стоит задуматься, стоит ли вообще продолжать такие отношения.

— Вот если он не хочет, то тут самым верным решением будет выйти из таких отношений. Ничего хорошего не выйдет, даже если вы поженитесь. Уважайте себя и своего партнера, — пояснила Журавлева.

Но бывают и ситуации, когда мужчина показывает, что пока не готов взять ответственность за создание семьи. В таком случае второй половинке психолог рекомендует выяснить причины такого решения с помощью простых вопросов «Почему?», «Когда?», «А что мешает?», «Чего ты боишься?», «Что хочешь?», передает Пятый канал.

Астрологи считают, что 2022 год — это отличный вариант для создания семьи и брака. Так, астропсихолог Ирина Королева рассказала, каким знакам зодиака можно, а каким нельзя жениться в сентябре этого года.