Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи назвали знаки зодиака, которым стоит жениться осенью

Араз Салехов
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым стоит жениться осенью
Фото: shutterstock

Астрологи считают, что 2022 год — это отличный вариант для создания семьи и брака. Так, астропсихолог Ирина Королева рассказала, каким знакам зодиака можно, а каким нельзя жениться в сентябре этого года.

Эксперт уверяет, что в это время могут создать успешный брак Овны, поскольку у них идет высокий накал чувств. Помимо этого, большие возможности открываются и для Тельцов, которые быстрее приходят к решению сделать предложение руки и сердца.

— Также Близнецы, которые долго создавали отношения, в этом году захотят их, скорее всего, скрепить, — отметила она.

Осенью этого года свадьба может состояться еще у двух знаков зодиака. В частности, в сентябре задуматься о свадьбе стоит Девам и Ракам. Однако астропсихолог предупредила, что создавать семью в 2022 году не стоит Стрельцам и Козерогам. Представители данных знаков еще находятся в сомнениях и не очень уверены, что этот год удачный для них, сообщает сайт Пятого канала.

Помимо этого, астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых созданы для семейной жизни. Так, в топе оказались Рак, Овен и Лев.

Браки Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте