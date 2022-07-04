Астрологи назвали знаки зодиака, которым стоит жениться осенью

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Астрологи считают, что 2022 год — это отличный вариант для создания семьи и брака. Так, астропсихолог Ирина Королева рассказала, каким знакам зодиака можно, а каким нельзя жениться в сентябре этого года.

Эксперт уверяет, что в это время могут создать успешный брак Овны, поскольку у них идет высокий накал чувств. Помимо этого, большие возможности открываются и для Тельцов, которые быстрее приходят к решению сделать предложение руки и сердца.

— Также Близнецы, которые долго создавали отношения, в этом году захотят их, скорее всего, скрепить, — отметила она.

Осенью этого года свадьба может состояться еще у двух знаков зодиака. В частности, в сентябре задуматься о свадьбе стоит Девам и Ракам. Однако астропсихолог предупредила, что создавать семью в 2022 году не стоит Стрельцам и Козерогам. Представители данных знаков еще находятся в сомнениях и не очень уверены, что этот год удачный для них, сообщает сайт Пятого канала.

Помимо этого, астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых созданы для семейной жизни. Так, в топе оказались Рак, Овен и Лев.