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Астрологи назвали лучших жен среди знаков зодиака

Лейла Алиева
Общество
Астрологи назвали лучших жен среди знаков зодиака
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых созданы для семейной жизни.

Рак

Девушкам, рожденным под этим знаком зодиака, присуща романтичность, эмоциональность, умение образно выражать чувства, которые они испытывают к своему избраннику. Кроме того, Раки умеют создавать домашний уют и вкусно готовят, а в детях души не чают.

Овен

Женщины-Овны очень активны, умеют удивлять и готовы всегда поддерживать свою вторую половинку. Также за свою семью Овны всегда постоят, это очень любвеобильные мамы и верные супруги. Кроме того, они часто добиваются успеха там, где для других возникают сложности, а своему мужчине всегда приносят удачу и финансовое благополучие.

Лев

Львы бесконечно преданы своей семье и будут защищать интересы родных и близких людей любой ценой. Представительницы этого знака не боятся трудностей и готовы поддержать своего супруга и в горе, и в радости. Однако необходимо учитывать, что рядом с ними должен быть соответствующий партнер — слабакам не место в их сердце, пишет портал gorodche.ru.

Звезды могут рассказать не только о судьбе человека, но и раскрыть неожиданные черты его характера. Астрологи перечислили четыре знака зодиака, чьи представители в любую минуту могут предать свое окружение.

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