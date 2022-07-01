Астрологи назвали лучших жен среди знаков зодиака
Астрологи перечислили знаки зодиака, представительницы которых созданы для семейной жизни.
Рак
Девушкам, рожденным под этим знаком зодиака, присуща романтичность, эмоциональность, умение образно выражать чувства, которые они испытывают к своему избраннику. Кроме того, Раки умеют создавать домашний уют и вкусно готовят, а в детях души не чают.
Овен
Женщины-Овны очень активны, умеют удивлять и готовы всегда поддерживать свою вторую половинку. Также за свою семью Овны всегда постоят, это очень любвеобильные мамы и верные супруги. Кроме того, они часто добиваются успеха там, где для других возникают сложности, а своему мужчине всегда приносят удачу и финансовое благополучие.
Лев
Львы бесконечно преданы своей семье и будут защищать интересы родных и близких людей любой ценой. Представительницы этого знака не боятся трудностей и готовы поддержать своего супруга и в горе, и в радости. Однако необходимо учитывать, что рядом с ними должен быть соответствующий партнер — слабакам не место в их сердце, пишет портал gorodche.ru.
Звезды могут рассказать не только о судьбе человека, но и раскрыть неожиданные черты его характера. Астрологи перечислили четыре знака зодиака, чьи представители в любую минуту могут предать свое окружение.