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«Просто в край обнаглели»: сестра Жанны Фриске возмутилась памятником певице в ресторане

Александр Афонин
Общество
«Просто в край обнаглели»: сестра Жанны Фриске возмутилась памятником певице в ресторане
Фото: АГН Москва

Певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году, но скандалы вокруг ее имени не утихают до сих пор. Недавно сестра знаменитости Наталья сделала необычную находку — копию монумента с могилы Жанны в ресторане Королева.

— Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: «Нам подарили». Просто в край обнаглели, — сказала она.

Памятник представляет собой точную копию монумента, установленного на могиле Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище. По словам владельцев заведения, скульптура была подарена автором. Подобный ответ не устроил родных певицы и сотрудники ресторана убрали монумент, передает Пятый канал.

До этого в Сети появились слухи о начале съемок фильма про Жанну Фриске. По данным ряда СМИ, главную роль в картине сыграет сестра знаменитости Наталья из-за внешнего сходства. Однако для семейства Фриске новость оказалась неожиданностью. Родственника певицы опровергла подобные сообщения.

Знаменитости Жанна Фриске Памятники
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