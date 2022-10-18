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«У нас нашлась еще сестра»: семья Фриске возмутилась слухам о съемках фильма про певицу

Александр Афонин
Общество
«У нас нашлась еще сестра»: семья Фриске возмутилась слухам о съемках фильма про певицу
Фото: АГН Москва

В Сети появились слухи о начале съемок фильма про певицу Жанну Фриске. По данным ряда СМИ, главную роль в картине сыграет сестра знаменитости Наталья из-за внешнего сходства. Однако для семейства Фриске новость оказалась неожиданностью.

— Одно из двух. Либо я не знаю, что задействована в каком-то фильме, либо у нас нашлась еще одна сестра, которую зовут Наташа, и вот она-то там и сыграет. Если серьезно, то ничего такого больше не планируется, нигде играть я не собираюсь, — цитирует Наталью StarHit.

В сентябре отец ушедшей из жизни Жанны Фриске Владимир заявил о том, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на его дочь. После этого инцидента он попросил младшую сестру певицы Наталью быть рядом с Жанной.

С похожим заявлением выступила и Наталья Фриске. По ее словам, Шепелев не лечил Фриске должным образом и морил голодом. Близкие артистки звонили телеведущему, чтобы прояснить ситуацию и поинтересоваться, что происходит на самом деле.

Позже сестра певицы рассказала, что Жанна Фриске до самого последнего вздоха любила одного мужчину и это не ее тогдашний гражданский муж Дмитрий Шепелев. По ее словам, звезда была счастлива только с бизнесменом и политиком Ильей Кобесовым.

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