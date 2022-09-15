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«Унижал и поднимал руку»: отец Фриске обвинил Шепелева в избиении дочери

Лейла Алиева
Общество
«Унижал и поднимал руку»: отец Фриске обвинил Шепелева в избиении дочери
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Отец ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске Владимир заявил о том, что Дмитрий Шепелев поднимал руку на его дочь.

— Он унижал ее и поднимал руку. Мне об этом рассказала Наташа (родная сестра Жанны — прим. «ВМ»), она случайно это увидела. Рассказала об этом Ольге Орловой, та поговорила с Шепелевым. Когда Жанна вошла в ремиссию, он оскорблял ее и говорил: «Кому ты нужна?». Он ее пихнул, она упала на кровать, — рассказал отец певицы.

После этого инцидента отец Фриске попросил младшую дочь быть рядом с Жанной. Так, Наталья поддерживала сестру до конца ее жизни, пишет РИА Новости.

С похожим заявлением недавно выступила и Наталья Фриске. По ее словам, Шепелев не лечил Фриске должным образом и морил голодом. Близкие артистки звонили телеведущему, чтобы прояснить ситуацию и поинтересоваться, что происходит на самом деле.

До этого отец певицы Фриске Владимир заявил, что вдовец исполнительницы, телеведущий Дмитрий Шепелев, потратил почти все деньги, что были на банковском счете его внука Платона.

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