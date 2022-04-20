«Денег просто нет»: отец Фриске заявил, что вдовец певицы потратил все финансы внука

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Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что вдовец исполнительницы телеведущий Дмитрий Шепелев потратил почти все деньги, что были на банковском счете его внука Платона.

— Шепелев почти все деньги моего внука истратил. Мы пошли в банк, чтобы узнать, сколько у Платона средств на счету, которые когда-то ему оставила Жанна. Там было шесть евро. Денег просто нет. Это выяснили наши адвокаты после запроса, — уточнил отец певицы в беседе с «Teleprogramma.pro».

Владимир также добавил, что выкупил для своего внука часть квартиры Фриске и выразил надежду, что Платон скоро выйдет на связь со своими родными, передает «Пятый канал».

7 апреля единственному сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону исполнилось девять лет. Родные мальчика по маминой линии были бы рады поздравить его лично, но отец ребенка по-прежнему ограждает наследника от общения с семьей умершей артистки.

Платон давно живет с папой и его новой семьей. Ни родители покойной Фриске, ни ее сестра Наталья не имеют возможности общаться с наследником. Но звездная семья не теряет надежды когда-нибудь наверстать упущенное. В день рождения мальчика его дедушка написал ему письмо.