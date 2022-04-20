«Денег просто нет»: отец Фриске заявил, что вдовец певицы потратил все финансы внука
Отец певицы Жанны Фриске Владимир заявил, что вдовец исполнительницы телеведущий Дмитрий Шепелев потратил почти все деньги, что были на банковском счете его внука Платона.
— Шепелев почти все деньги моего внука истратил. Мы пошли в банк, чтобы узнать, сколько у Платона средств на счету, которые когда-то ему оставила Жанна. Там было шесть евро. Денег просто нет. Это выяснили наши адвокаты после запроса, — уточнил отец певицы в беседе с «Teleprogramma.pro».
Владимир также добавил, что выкупил для своего внука часть квартиры Фриске и выразил надежду, что Платон скоро выйдет на связь со своими родными, передает «Пятый канал».
7 апреля единственному сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону исполнилось девять лет. Родные мальчика по маминой линии были бы рады поздравить его лично, но отец ребенка по-прежнему ограждает наследника от общения с семьей умершей артистки.
Платон давно живет с папой и его новой семьей. Ни родители покойной Фриске, ни ее сестра Наталья не имеют возможности общаться с наследником. Но звездная семья не теряет надежды когда-нибудь наверстать упущенное. В день рождения мальчика его дедушка написал ему письмо.