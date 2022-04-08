«Он украл тебя и твою маму»: Фриске публично обратился к внуку в день его рождения

Кадр из передачи «Прямой эфир»

7 апреля единственному сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону исполнилось девять лет. Родные мальчика по маминой линии рады были бы поздравить его лично, но отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев, по-прежнему ограждает наследника от общения с семьей умершей артистки.

Платон давно живет с папой и его новой семьей. Ни родители покойной Фриске, ни ее сестра Наталья не имеют возможности общаться с наследником. Но звездная семья не теряет надежды когда-нибудь наверстать упущенное.

В день рождения мальчика, его дедушка написал ему письмо, которое опубликовано в Telegram-канале. В очередной раз Фриске напомнил, что у Платона есть еще один дом, где его всегда ждут.

— Я верю, что ты повзрослеешь и мы с тобой увидимся. Мы все тебе покажем, расскажем. Ты поймешь, что мы тебя никогда не забывали. Здесь твой дом, твои корни. Не верь тому, что говорит твой отец и его родственники. Он украл тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все узнаешь. И сам решишь, где ложь, а где правда, — написал отец покойной певицы.

Наталья, которая и опубликовала письмо своего отца к Платону, не смогла сдержать эмоций из-за близкого человека.

— Без слов. Душа разрывается просто от страдания родителей, — пожаловалась она.

Многие пользователи близко к сердцу восприняли трагедию семьи Фриске. Они посочувствовали родным мальчика, не забыв поздравить его с праздником.

«Читаю и слезы»; «С днем рождения светлого и красивого Платошу! Удачи ему во всем! И бабушке с дедушкой большого здоровья»; «Все еще в это не верится, как можно было так поступить с ребенком»; «Сил им и терпения, они все равно дождутся своего мальчика», — написали фанаты Фриске.

В конце прошлого года стало известно, что родители певицы Жанны Фриске вновь обратились в суд с целью добиться, чтобы бывший гражданский муж их покойной дочери Дмитрий Шепелев не смог распоряжаться долей недвижимости, принадлежащей их внуку Платону.

У восьмилетнего сына Фриске и Шепелева есть доли в двух квартирах. В каждой из них Платону принадлежит третья часть, а две остальные остаются за отцом и матерью певицы.