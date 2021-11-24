Родители Фриске возобновили суды с Шепелевым из-за квартиры

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Родители певицы Жанны Фриске вновь обратились в суд с целью добиться, чтобы бывший гражданский муж их покойной дочери Дмитрий Шепелев не смог распоряжаться долей недвижимости, принадлежащей их внуку Платону.

У восьмилетнего сына Фриске и Шепелева есть доли в двух квартирах. В каждой из них Платону принадлежит третья часть, а две остальные остаются за отцом и матерью певицы. Года назад Шепелев отправили Владимиру и Ольге Фриске извещение о намерении продать доли, принадлежащие сыну, однако они попытались отстоять целостность недвижимости в суде.

Иски рассматривались в Пресненском и Хамовническом судах Москвы. В итоге в обоих случаях была принята сторона телеведущего. Решение Пресненского подкрепил также Мосгорсуд. Тем не менее за квартиру дочери в Шмитовском проезде родители исполнительницы решили побороться в апелляции.

— 18 ноября слушалось дело о восстановление срока на подачу жалобы со стороны Фриске на решение суда первой инстанции. Срок восстановили, жалоба подана. Дата рассмотрения пока не назначена, — цитирует «СтарХит» сообщение Хамовнического районного суда.

Апелляция обоснована тем, что решение суд вынес еще в июне, однако возражения со стороны четы Фриске не были приняты, а затем допустимые сроки истекли. Однако родителям Жанны удалось добиться возобновления процесса.

Один из их адвокатов сообщил, что ему неизвестно, что стало с первой квартирой, но, скорее всего, долю сына Шепелев еще продал. Квартира в Шмитовском, площадью 88 квадратов и стоимостью 24 миллиона рублей, в настоящее время арестована, чтобы избежать каких-либо действий со стороны всех владельцев.