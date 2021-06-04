Дмитрий Шепелев выиграл суд из-за квартиры у родителей Жанны Фриске

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Владимир и Ольга Фриске проиграли суд телеведущему Дмитрию Шепелеву. Поводом стала квартира на Пресне, в которой сыну ведущего и певицы Жанны Фриске Платону принадлежит одна треть. Остаток имущества, общая стоимость которого составляет около 24 миллионов рублей, принадлежит родителям покойной артистки. Шепелев решил продать долю сына, Фриске же обратились в суд, который проиграли.

— В удовлетворении иска было отказано, вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке, — комментирует пресс-служба Хамовнического суда изданию «СтарХит».

Родители певицы сами поддерживают в жилье идеальный порядок. Таким способом они сохраняют память о дочери, умершей от рака мозга.

Ранее недвижимость уже могла быть продана — с целью погашения семьей задолженности перед «Русфондом». Но Владимир и Ольга Фриске отказались выставлять на торги любимую квартиру певицы и смогли самостоятельно погасить долг.

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