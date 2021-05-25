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«Атака нежностью»: Шепелев показал милое видео с младшим сыном и собакой
Фото: instagram/dmitryshepelev

«Атака нежностью»: Шепелев показал милое видео с младшим сыном и собакой

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев разместил в разделе Stories своего Instagram-аккаунта видеоролик, который запечатлел, с какой нежностью и заботой относится домашний питомец к его двухмесячному сыну.

На кадрах собака самозабвенно вылизывает маленькую ручку Тихона, которого держит на руках папа.

— А тем временем яростная атака нежностью, — подписал видеоролик телеведущий.

«Атака нежностью»: Шепелев показал милое видео с младшим сыном и собакойФото: Скриншот видео с Instagram

Напомним, 26 марта стало известно, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями. У них родился сын Тихон. Кроме того, пара воспитывает восьмилетнего Платона, появившегося на свет в отношениях Шепелева с Жанной Фриске, и дочь Тулуповой от первого брака Ладу.

Ранее Дмитрий Шепелев поделился секретами воспитания детей и рассказал о трудных буднях родителя.

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собакаДмитрий Шепелевсын
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