«Папа, я все слышу»: Дмитрий Шепелев поделился секретами воспитания детей

Фото: instagram/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам о тонкостях воспитания. Телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram пост с рассказом о трудных буднях родителя.

— Не так давно я заметил, что старший сын порой вообще перестал мне отвечать, — написал Шепелев под фотографией.

Он пожаловался на то, что мальчик часто забывает выполнять просьбы отца, часто витает в облаках и думает о чем-то своем. Телеведущий признается, что поначалу злился, что Платон его не слушается, но потом понял, что для мальчика действительно важно то, о чем он думает.

— Наслаждайся! Я буду рядом, когда ты вернешься, чтобы обнять тебя. А еще напомнить, что тебя ждет домашка. В последний раз! Шучу, — пошутил телеведущий.

Подписчики Шепелева оценили его слова.

«Дима, вы очень хороший папа. И троих детей воспитаете так, что будете гордиться!», «Вы хороший папа, это однозначно! Вы молодец!», «Порой мы совсем забываем про то, что такими же были, как и наши дети. А вы нам об этом напоминаете», — написали они под публикацией телеведущего.

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