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«Надо съесть медовик»: Дмитрий Шепелев рассказал о прогулке с дочерью
Фото: instagram/dmitryshepelev

«Надо съесть медовик»: Дмитрий Шепелев рассказал о прогулке с дочерью

Евгения Владимирова

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал подписчикам, как общаются с ним его дети. Он написал о своем разговоре с дочерью Ладой, который произошел между ними, пока телеведущий встречал девочку из школы. Информацией об этом он поделился на своей страничке в Instagram.

— Сегодня я окончательно понял разницу между девочкой и мальчиком. Я встречаю Ладу со школьного автобуса. Мы идем до дома не больше десяти минут. И вот о чем она успела мне рассказать за это время. Отдельно отмечу, что весь путь я, в общем-то, молчу, — написал Шепелев под постом на своей страничке в Instagram.

По словам телеведущего, дочь успела рассказать ему обо всем, что случилось в школе, и даже немного больше. Девочка спела ему песню, вспомнила, что «надо съесть медовик» и потрогать еловые иголки, спросила, сколько этажей в «Бурдж-Халифе», и удивилась тому, как высоко летают птицы.

Сын Платон оказался немногословным. Мальчик поздоровался с отцом и тут же закрылся в своей комнате.

— Знакомо? — спросил он у подписчиков.

Фолловеры под постом Шепелева поделись своими родительскими историями.

«Все новости класса узнаю от мам девочек»; «Поэтому все мамы хотят дочек. Хоть есть с кем поговорить»; «Очень знакомо. У меня два сына, чтобы узнать школьные новости, всегда звоню мамам девочек: от моих «партизан» ничего не добиться», — поделились подписчики.

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