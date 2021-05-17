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«Не то же самое»: Шепелев рассказал о втором опыте родительства
Фото: instagram/dmitryshepelev

«Не то же самое»: Шепелев рассказал о втором опыте родительства

Анастасия Прохорова

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, каково быть родителем во второй раз. Своим опытом он поделился с поклонниками в Instagram-аккаунте.

— Могу сказать, что стать родителем во второй раз, — это совсем не то же самое, что в первый, — рассказал Шепелев.

С одной стороны, по словам телеведущего, все проще, потому что процессы уже хорошо знакомы. С другой стороны, отметил Шепелев, есть «новые вводные».

— С первым ребенком оба родителя — на адреналине, всегда были на подхвате. Оба всегда готовы встать, качать, кормить... Со вторым так не работает. По крайней мере у нас сейчас, — поделился родитель.

Ведущий отметил, что его супруга Екатерина Тулупова предложила «интересную конфигурацию». Она состоит в том, что в первый год жизни ребенка забота будет возложена преимущественно на маму, а папа в это время будет заботиться о маме.

Подписчики Дмитрия Шепелева активно оставляли под постом свои комментарии о том, что же они думают о такой «конфигурации».

«Конечно, верно, но, папа, не расслабляйтесь. Все равно старайтесь быть на подхвате, а то нас, женщин, не понять»; «Верной дорогой идете, товарищи!»; «Вы знаете, мне кажется, это зависит от мамы! Люди все разные. Для кого-то это нормально, а для кого-то — сложно».

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