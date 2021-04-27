«Все что угодно, но только не утром»: Шепелев рассказал о своей привычке в начале дня

Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в своем Instagram о том, как проходит его утро. По его словам, с рождением ребенка его день стал начинаться гораздо раньше — около 06:00.

Теперь каждое утро Шепелев выполняет одни и те же действия: «будильник, 10 минут, чтобы проснуться, быстрый душ, разбудить Ладу, приготовить завтрак».

Звезда признался, что несильно любит просыпаться рано, а потому может быть раздражительным. Если кто-то из членов семьи мешает его утренним планам, он «взрывается».

Телеведущий добавил, что иногда его близкие забывают о просьбе провести утро в спокойствии и тишине. В этом случае ему сложно сдерживать эмоции и он может сорваться.

Шепелев завершил свой рассказ вопросом к подписчикам. Он поинтересовался, понимают ли они его в этом вопросе.

Многие поклонники поддержали артиста: «Я тоже не люблю болтовню по утрам. Сын не умолкает в любое время», «Дима, я такая всю жизнь! Утром мне нужна тишина или тихие свежие новости», «Абсолютно моя тема )))) по утрам мы завтракаем молча».

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